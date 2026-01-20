Xbox Cloud Gamingで遊んでいるユーザーに、「1セッションあたり1時間の広告付きプレイ」という広告が表示され始めたことが分かりました。将来的に導入される広告つきプランに関する内容だとみられています。Xbox Cloud Gaming ad tier rumored | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/gaming/xbox/exclusive-xbox-cloud-gaming-will-get-an-ad-supported-tier-this-year-rumors-coalesce-after-ad-support-notices-appe