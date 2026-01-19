新党「中道改革連合」は１９日に国会内で綱領発表会見を開き、立憲民主党の安住淳、公明党の西田実仁幹事長が出席。基本理念である「５本の柱」を発表した。壇上で安住氏は、参政党が掲げる「日本人ファースト」を厳しく批判した。「選択的夫婦別姓、ぜひやりたいので、ここはもう基本政策の柱にしっかり載せます」とし、「そろそろ日本も世界の水準に合わせて、我々は強制じゃなくて選択できる自由の機会を国民にお渡ししたい