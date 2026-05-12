中道改革連合は12日、執行役員会を開き、皇族数の確保策に関する党の見解を決めた。党の「安定的な皇位継承に関する検討本部」で11日に取りまとめた見解を笠本部長が執行役員会に報告し、了承された。中道がまとめた見解は、政府の有識者会議が示した2案のうち、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案」を「優先的な方策として認めるべきである」とした。夫と子の身分については、「当事者の御意向など、個別の事情等を勘案