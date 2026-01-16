大分県内で今年初めて黄砂の飛来が観測されました。17日にかけても飛来が予想されていて、注意が必要です 【写真を見る】大分市で今年初の黄砂観測「1月の飛来は異例」17日は濃度上昇、洗濯物や体調管理に注意 大分地方気象台によりますと、16日午前11時すぎ大分市で今年初めて黄砂の飛来を観測しました。 黄砂は例年春に飛来することが多く、1月に観測するのは非常に珍しいということです。この影響で見通しの効く距離＝視程