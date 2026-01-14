ºòÇ¯10·î¡¢ÃÓÂÞ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤Î½÷À­½¾¶È°÷¡Ê27¡Ë¤òGPS¤Ç´Æ»ë¤·¡¢Çä½Õ¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡¦ÎëÌÚËã±ûÌíÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡£º£Ç¯1·î7Æü¤Ë¤âÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÆ±Ç¯5¡Á7·îº¢¡¢Æ±¤¸¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢ÆüÇä½Õ¤ò»Ø¼¨¤·¡¢¿·½É¶èÎ©Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç"Î©¤Á¤ó¤Ü"¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¡ÉÈþ¿Í¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡É¤ÈÏÃÂê¤ÎÅÄÌîÏÂºÌÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡£¡Ò¥¢¥¤¥É¥ë»÷¡Ó¼«¾Î¤Î¹õÈ±¥·