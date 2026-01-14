天才と呼ばれる理由フリーアナウンサーの久米宏さんが肺がんのため、逝去した。81歳だった。1967年にTBSに入社した久米さんは2年目に結核と診断され、1年以上も第一線から退いた。その苦い過去からタバコは吸わず、肺を大切にしていたが、運命は非情だった。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】小宮悦子、渡辺真理との貴重なツーショット、スポーツ界のレジェンドと談笑する姿も。生前の久米宏さん