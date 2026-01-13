SNSで少女2人に性的な画像を要求したとして、岐阜県の小学校教師が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、大垣市立中川小学校に勤務する教師・岸上涼太容疑者(32)です。岸上容疑者は2024年4月、岐阜県内に住む16歳未満の少女に対しSNSで性的な動画を要求したほか、2025年3月には別の10代の女性に下着姿の画像を送るよう繰り返しメッセージを送った疑いが持たれています。岸上容疑者は2人に「エロいもの