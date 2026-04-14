岐阜県の大手電子部品メーカー・イビデンは、ホームページを管理するサーバーが不正アクセスを受け、オンラインカジノとみられるサイトが表示されていたと明らかにしました。イビデンによりますと、13日午前7時半ごろ、社員が会社のホームページを見ようとしたところ、海外のオンラインカジノとみられるサイトが表示された状態を確認しました。ホームページを