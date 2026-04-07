映像に映るのは、誇らしげに見える顔でたたずむ柴犬です。6日、岐阜県・揖斐警察署で行われた「警察犬の任命式」。シェパードなどの大型犬に交じって2歳の柴犬「つぶ」も任命されました。岐阜県警では初めての柴犬の警察犬です。一般的に、警察犬にはシェパードやドーベルマンなど7種が適しているとされています。しかし、岐阜県警では優秀な警察犬を確保するため、犬種の制限を設けていません。指導手・所亜季さん：警察犬といっ