元SKE48で俳優・タレントの北野瑠華（26）が3月31日、自身のXを更新。結婚と所属事務所の退所を報告した。【写真】ドレス姿で…北野瑠華が結婚＆所属事務所の退所を報告北野は、直筆で「私事ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。そして同時に、長年お世話になりました所属事務所を本日をもちまして退所いたしました」と記した。続けて「ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあ