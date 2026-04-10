全国の書店員が選んだいちばん！売りたい本を決める『本屋大賞』の授賞式が9日に都内で行われ、『桐島、部活やめるってよ』（2010）など、ヒット作で知られる朝井リョウさんの『イン・ザ・メガチャーチ』が大賞に選ばれました。■『本屋大賞』とは『本屋大賞』の特徴は、“書店員の投票”で大賞作品が選ばれるということ。書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本を選