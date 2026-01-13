韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が13日に日本の高市早苗首相との首脳会談に向け出国した。就任後初めての日本訪問だ。金恵景（キム・ヘギョン）夫人も同行する。李大統領はこの日午後、高市首相の地元でもある奈良に到着し韓日首脳間の単独会談と拡大会談、共同メディア発表を相次いで行う計画だ。今回の首脳会談は李大統領就任後5回目、石破茂前首相が辞任し高市首相が就任してから2回目の韓日首脳会談だ。両首脳は昨年10月