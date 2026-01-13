2026年1月11日、台湾メディア・中時新聞網は、日本を訪れた台湾の芸能人が高額な和牛料理店で期待外れの体験をしたことを、著名な日本旅行通の解説と共に報じた。記事によると、芸能人のケンナ（Kenna）氏が日本旅行中にグーグルマップで五つ星評価を獲得しているレストランを訪れ、和牛バーガーと和牛丼を注文したところ、会計が1万8000円を超えた一方で、実際の味が価格に見合わず、「地雷を踏んだ」と感じたという。この「訴え