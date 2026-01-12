超国家犯罪対応のために構成された汎政府タスクフォース（TF）が最近、カンボジア現地で韓国国民を相手に性的搾取犯行をした詐欺犯罪組織員26人を検挙したと、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）が明らかにした。青瓦台の姜由腊（カン・ユジョン）報道官は12日のブリーフィングで「カンボジアの首都プノンペンで国家機関を詐称して女性を性的搾取した組織員を検挙した」とし「現在まで把握された被害者は165人、被害額は約2