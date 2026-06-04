警察車両の赤色灯特殊詐欺事件に関与したとして、警視庁光が丘署は4日までに、詐欺の疑いで、名古屋市の高校2年の少女（16）と、職業不詳の少年（17）＝愛知県春日井市＝を逮捕した。署によると、2人は地元の知り合いで、少女が「闇バイトをやらないか。警察には捕まらない」と持ちかけ、少年に現金を受け取る「受け子」をさせたとみられる。2人の逮捕容疑は4月17日、東京都練馬区の80代女性の息子を装い「財布を置き忘れた」