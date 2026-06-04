親族をかたった不審な内容の電話が相次いでいるとして、墨田区危機管理の公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「イチゴ分けてあげる」と不審電話…これが自治体が紹介する“有効な対処法”です！公式アカウントは「警察署からのお知らせです」「近頃、親族や近所の者をかたり、『イチゴをいっぱいもらったから分けてあげる』などの不審な電話がかかってきていると、複数確認されています」と投稿。このよう