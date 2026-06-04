高松市のホテルで宿泊代金を支払わなかったとして、住居不定・自称足場作業員の男（25）が詐欺容疑で現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は今月（6月）2日午前10時6分ごろから6月4日までの間、高松市のホテルで、宿泊代金等を支払う意思がないにも関わらず宿泊し、5万990円相当のサービスをうけた疑いが持たれています。 「宿泊代金を支払わない客がいる」 ホテルの従業員から「宿泊代金を支払わない客がいる」