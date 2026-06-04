80代の女性に息子を装ってうその電話をかけ、1000万円をだまし取ったとして、16歳の女子高校生ら2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、いずれも愛知県に住む女子高校生（16）と17歳の少年です。2人は今年4月、仲間と共謀して東京・練馬区の80代女性に息子を装って「病院に財布を置き忘れてしまった」「お金を貸してほしい」などとうその電話をかけ、現金1000万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりま