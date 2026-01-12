大手銀行や信託銀行で、社員が希望する部署などに異動しやすくする人事制度を拡充する動きが出ている。ＩＴ領域などに事業が多角化するなか、社員のモチベーション（意欲）の向上や、必要となる専門的スキル（技能）の獲得を促す狙いがある。業界の枠を超えて優秀な人材の獲得競争が激しくなるなか、希望と現実の乖離（かいり）を理由とした退職の防止にもつながりそうだ。三井住友信託銀行は２０２５年１０月、約１万７００人