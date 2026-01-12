高支持率が続く高市政権内で、2026年1月23日召集予定の通常国会冒頭で衆院解散する案が浮上している。1月11日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）は、風雲急を告げる解散論をテーマに話し合った。冒頭解散論に「首相の自己都合だ」と反対する立憲民主党フジテレビ解説委員長の松山俊行さんが高市早苗首相に非常に近い議員から聞いたという「首相は通常国会冒頭の衆院解散に乗り気でいるので準備を始めている」という