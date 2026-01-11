＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「人的資本経営の実践」を転載したものです。法に基づく公開情報は公平性を担保する貴重な資料。有価証券報告書の「人的資本経営」情報は就活生必見だ。投資家が参考にする第三者機関による公開情報の分析も就職先の選別基準として役立てたい。（取材・文／嶺 竜一）なぜ今「人的資本経営」の実践が重要視されているのか？「人的資本経営」という言葉を聞い