〈「反社会的な男たちが、借金で女性を縛って店に売った」“墓場”と言われた滋賀県の“ナゾの歓楽街”「雄琴」…現地で働く女性の意外な本音〉から続く琵琶湖のほとりという風光明媚で静かな温泉地のすぐ目の前に、高度成長期、突如としてできあがった一大遊興街・雄琴。昭和49年時点で31軒のソープが並び、総部屋数600室を誇り、従業員女性は800人を越え、1日3000人の客が訪れたとされている。【衝撃画像】街中にソープランド