警察車両の赤色灯18日午前9時半ごろ、滋賀県近江八幡市十王町の住宅街で、集団登校中の児童複数人に車が接触したと近江八幡署に通報があった。署によると、市立北里小の児童数人が左肩の痛みを訴えており、症状は軽いとみられる。署はひき逃げ事件として、現場から走り去った車の行方を捜査している。児童は午前8時ごろ、狭い道で車とすれ違う際にぶつかったという。登校した児童から話を聞き、同小の教員が通報した。