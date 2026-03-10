多賀少年野球クラブ・辻正人監督が注意喚起…素振りで起きやすい腰椎分離症打力向上のために、素振りを日課にしている子どもも多いだろう。しかし、怪我予防の観点から見ると“疑問符”がつくという。全国制覇を3度達成している滋賀県の学童チーム「多賀少年野球クラブ」では素振りを禁止し、実際にボールを打つ練習を重視している。日本の野球で打撃練習の“基本中の基本”と言えば、素振り。投球をイメージしてスイング動作