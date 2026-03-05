大阪府警が公開した、ランサムウエアに感染したかのように誤信させた画面表示身代金要求型コンピューターウイルス「ランサムウエア」に感染したと誤信させ、勤務先のIT関連会社の業務を妨げたとして、大阪府警は5日までに電子計算機損壊等業務妨害などの疑いで、元社員中嶋賢宜容疑者（38）＝滋賀県長浜市＝を逮捕した。府警によると「社長への不満と復讐心でやりました」と容疑を認めている。逮捕容疑は昨年8月、ファイルサー