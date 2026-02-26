滋賀県草津市にある市立小高学年の児童が2023年、別の児童から交流サイト（SNS）で「しね」と送信されるなどして学校を欠席するようになり、草津市教育委員会は26日、いじめと確認したとの調査結果を発表した。24年2月にいじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」に認定し、詳しく調べていた。児童らは現在、小学校を卒業している。市教委によると、学校を欠席するようになった児童が参加していないSNSグループ内で23年10月ご