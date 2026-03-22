滋賀県大津市の条例案が波紋広げる… 滋賀県大津市は、２年連続で全国最多となった待機児童解消のため、保育士と幼稚園の先生を一本化して人材確保する方針ですが、それに伴い幼稚園の先生の給与が“実質的に下がる”ことになるという条例案が波紋を広げています。 【画像で見る】「教育保育職」で給与水準が統一されると幼稚園教諭の給与は… 揺れる就学前教育の現場を取材しました。 なぜ？幼稚園教諭の実質的な“賃下げ