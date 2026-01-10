◇スノーボード FISワールドカップ ハーフパイプ決勝(日本時間10日、アメリカ)W杯ハーフパイプ第4戦の決勝が10日に行われ、男子は戸塚優斗選手が、女子は小野光希選手がともに今季初優勝を果たしました。第1戦と第2戦でともに2位で表彰台に上がっていた戸塚選手は、この日は90.50点をマーク。2018年の平昌五輪、2022年の北京五輪と2大会続けてオリンピックに出場している実力者が、今季初優勝となりました。小野選手は今季ここまで