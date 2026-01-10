ロシア国防省は新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」を使い、ウクライナを攻撃したと発表しました。大統領公邸への攻撃に対する報復としています。ロシア国防省は9日、先月のプーチン大統領の公邸への攻撃に対する報復として、ウクライナに対する大規模攻撃を行ったと発表しました。公邸への攻撃に使われたドローンの製造施設やエネルギー施設を標的にしたと主張しています。今回の大規模攻撃に使われた新型の中距離弾道ミサ