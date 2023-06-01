お笑いタレントのもう中学生（４３）が２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を発表した。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、女優でモデルの恵理（３２）であることが分かった。同郷である長野出身の恵理はどんなタレントなのか―。もう中学生はＳＮＳで、妻・恵理との出会いについて「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった」と言及。２人とも、信