《俵万智って国語の教科書に出てくるから歴史上の人物だと思ってたけど 普通に今もツイッターしてた》3月23日、Xでこのポストが注目を浴びるなか、なんと本人が降臨した。「俵万智さんは現在63歳のエッセイスト・歌人です。1985年、神奈川県立高校の国語教師を務めながら発表した『野球ゲーム』で第31回角川短歌賞次席を獲得し、注目を浴びました。1987年、第1歌集『サラダ記念日』（河出書房新社）が280万部を売り上げる大ベ