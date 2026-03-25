別人級に腫れた顔…『キム秘書』女優ファン・ボラ（42）、体外受精の副作用で健康悪化「体はボロボロ」スポーツソウル日本版

韓女優ファン・ボラ、腹部痣だらけに…体外受精の副作用で健康悪化

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 第2子妊娠のため体外受精に挑戦する韓国の女優ファン・ボラ
  • YouTubeチャンネルで、注射を打つ様子や腫れがひどくなった様子を公開した
  • 「2カ月間も卵胞ができないとは想像していなかった」と心境を打ち明けた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 就寝中の18歳息子に注射 母逮捕
  2. 2. 「記憶喪失」の男女 身元が判明
  3. 3. 化粧品販売でアスベスト労災認定
  4. 4. 平愛梨 驚きのUber Eats活用術
  5. 5. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
  6. 6. 「シャドバ」サービス終了が決定
  7. 7. 23区ごみ有料化検討 区民の声
  8. 8. 吉沢亮がユニクロ着用で大バズり
  9. 9. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
  10. 10. 中国大使館に侵入か 男を逮捕
  1. 11. JAL「ラブライブ」のコラボ中止
  2. 12. お笑いトリオ・トンツカタン解散
  3. 13. パーカーおじさん 女性のホンネ
  4. 14. ノンスタ井上 X乗っ取り被害報告
  5. 15. 就活早期化 ルール順守を要請
  6. 16. 父は想定外か Koki,名指しで公表
  7. 17. 動画生成AI「Sora」サービス終了
  8. 18. 絶大な愛子さま人気に大焦りか
  9. 19. 坂口容疑者 職場を辞めていたか
  10. 20. 自衛官 全裸で御殿場市内を徘徊
  1. 1. 就寝中の18歳息子に注射 母逮捕
  2. 2. 「記憶喪失」の男女 身元が判明
  3. 3. 化粧品販売でアスベスト労災認定
  4. 4. 23区ごみ有料化検討 区民の声
  5. 5. 中国大使館に侵入か 男を逮捕
  6. 6. 自衛官 全裸で御殿場市内を徘徊
  7. 7. 絶大な愛子さま人気に大焦りか
  8. 8. 自撮り1枚で人生が詰む？SNS画像から「個人情報を特定」されるゲーム
  9. 9. 吸う本数増 高市氏は健康不安か
  10. 10. 格が違う…石原伸晃氏の子の職業
  1. 11. 海外から持ち込まれたか 感染4倍
  2. 12. 6人死亡「休憩しながら走行」
  3. 13. 広陵高野球部「加害」生徒が告訴
  4. 14. 共産・小池晃氏　辺野古沖で転覆事故を起こした船に言及「基地を監視するにはあの船しかない」
  5. 15. 若者が戻らず「売春島」の現実
  6. 16. 元妻語っていたドンファンの最期
  7. 17. 「背中刺された」男性が意識不明
  8. 18. 飲酒運転か 元プロ野球選手逮捕
  9. 19. 大使館侵入 事件前日に上京か
  10. 20. 平均月給が34万600円 過去最高
  1. 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
  2. 2. 「初任給日本一」で応募者殺到
  3. 3. バカなのか フジ朝番報道に激怒
  4. 4. 東国原氏、宮崎知事選に出馬　4月表明で調整
  5. 5. 俵万智氏 過去の偉人扱いに応答
  6. 6. 東国原氏 宮崎県知事選に出馬へ
  7. 7. 代理婚活で年収聞かれ母動揺
  8. 8. 優しい母パン生地叩きつけた結果
  9. 9. 妻娘が死亡 少年は私が殺します
  10. 10. 松本文科相 不適切な行為を否定
  1. 11. 宮崎麗果被告のセレブ生活 終焉?
  2. 12. 車に乗りたい…ドンくさい犬話題
  3. 13. 激しく混迷する 世界情勢語った
  4. 14. 高市外交を「日本の恥」だと批判続出！ 夕食会で踊り狂う写真をホワイトハウスが“さらし上げ”
  5. 15. 2人死亡 残された長男の「慟哭」
  6. 16. アニメで活性化へ 23拠点選定
  7. 17. 真の時短家電 勝間氏が自腹検証
  8. 18. 妻を投げ落とした?釈放5年で起訴
  9. 19. 「ドナルド」発言 徹夜で考えた
  10. 20. れいわ・大石氏に「辞めろ」苦言
  1. 1. 動画生成AI「Sora」サービス終了
  2. 2. イラン 米国に巨額な贈り物か
  3. 3. イラン 日本船巡り関係国と疎通
  4. 4. 中国当局 日本人2人の身柄を拘束
  5. 5. トランプ氏が次々と開戦した理由
  6. 6. 中国外交部「深い衝撃」表明
  7. 7. イランにも派兵するの? 戦々恐々
  8. 8. イラン南部の原発に…砲弾着弾か
  9. 9. iPhoneでAIの重みを処理 成功
  10. 10. 黒人コスを人種差別と非難 後悔
  1. 11. エプスタイン氏支出 3000万ドル
  2. 12. 「イランと合意する可能性高い」
  3. 13. 男女トラブルでサッカー選手死亡
  4. 14. 日本で軍国主義が復活 中国報道
  5. 15. イラン 戦闘終結に向け交渉許可?
  6. 16. 米人投手の降格 韓国で「速報」
  7. 17. イラン外相 ホルムズ海峡は通過
  8. 18. 竹島は日本領土 教科書に猛反発
  9. 19. 米 イランに要求している15項目
  10. 20. イラン元革命防衛隊明かす戦術
  1. 1. 就活早期化 ルール順守を要請
  2. 2. 西武渋谷店 9月末で閉店の方針
  3. 3. 関東圏、クレカで乗り継ぎ可能に
  4. 4. 「山の神」柏原氏が富士通を退職
  5. 5. 郵便法 改定案が国会に提出
  6. 6. 「入った瞬間に人生詰みます」
  7. 7. わいせつ罪で ANA機長在宅起訴
  8. 8. 年金増額の裏に潜む不都合な真実
  9. 9. 年収600万でマンション買えた訳
  10. 10. 西武渋谷店 再開発巡り9月末閉店
  1. 11. イヤホン装着 反則金5000円か
  2. 12. フォトナ低迷 従業員1000人超減
  3. 13. 一人暮らし NHK契約の考え方
  4. 14. 露国民 期限切れ食品で生活か
  5. 15. 雪印メグ 自社株691万超を消却へ
  6. 16. マンション購入…コスパ高い場所
  7. 17. 中東戦争で店からなくなる想定も
  8. 18. 現金払いが「損でしかない」ワケ
  9. 19. ニデックで起きた「不正ドミノ」
  10. 20. 香港、ガソリン1リットル約620円
  1. 1. パーカーおじさん 女性のホンネ
  2. 2. 5ちゃんねる「永久停止」の真相
  3. 3. ANAモバイル 3月24日〜提供開始
  4. 4. NVIDIACEO「すでにAGI到達」
  5. 5. 道路の穴ぼこ、LINEで通報できる
  6. 6. iPhone Air 意外と売れていた?
  7. 7. 画面のQR 正しく読み取る方法
  8. 8. AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
  9. 9. 折り畳みiPhone 発売は今年12月?
  10. 10. AppleがiPhoneやiPadなど向け最新プラットフォーム「iOS 26.4」と「iPadOS 26.4」を提供開始！Apple Musicやアクセシビリティの新機能など
  1. 11. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  2. 12. 「クレカ修行はもう古い」ポイ活疲れに終止符！年会費無料ゴールドの″新常識″、JACCS Gold Timeが支持される理由（PR）
  3. 13. Appleが重要な脆弱性を修正した「iOS 18.7.7」と「iPadOS 18.7.7」を提供開始！26以降に非対応のiPhone XS・XRなど向け
  4. 14. DeSCヘルスケア、「kencom」活用したふくしま健民アプリで県民の健康増進を支援
  5. 15. 【Googleの無双AI】NotebookLM完全ガイド2026年3月最新版！ この動画1本で使い方＆全機能を完全網羅！
  6. 16. 透明なペラペラシートをタブレットにのせてめくると物理レイヤーとして操作できる「FlexSense」
  7. 17. 「Samsung Galaxy Z Flip7 Olympic Edition」クイックフォトレビュー、ミラノ・コルティナ五輪で選手たちが手にしていたスマホ
  8. 18. 食事特典で選ぶなら「TRUST CLUBプラチナ」が正解！ゴールドカードより安い年会費で高級ディナーをお得に
  9. 19. 祝30周年！ Let's Noteの新製品「SC7」＆「FC7」はタフで軽くてAI性能が大幅アップ
  10. 20. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
  1. 1. WBC敗退 雄星が日本に「提言」
  2. 2. 朗希は「かなり危険な投手」警戒
  3. 3. 「朗希は壊れてしまった」指摘
  4. 4. 侍J 2028年五輪出場すら危うい?
  5. 5. 佐々木朗希 殺伐とした10分会見
  6. 6. 大谷を「誰も打てない状態だ」
  7. 7. 大関昇進確実 ホラン夫人に反響
  8. 8. 背番号10の大型左腕…快挙達成
  9. 9. 大谷 四球挟むも「9者連続三振」
  10. 10. 末恐ろしい 大谷翔平級逸材現る
  1. 11. 身内のはずが…朗希にブーイング
  2. 12. 柏原氏 富士通を退社を発表
  3. 13. リバプール サラー退団を発表
  4. 14. 朗希 極度の制球難の元凶とは
  5. 15. 大谷まさかの「イヤ〜オ!」爆発
  6. 16. 朗希を2028年まで我慢? 不満爆発
  7. 17. トラウトが相手 大谷笑顔消えた
  8. 18. 冨安 日本代表の遠征参加辞退か
  9. 19. センバツ 花咲徳栄が17得点圧勝
  10. 20. 元ドラ1 野球辞めるはずだった
  1. 1. 「シャドバ」サービス終了が決定
  2. 2. 坂口杏里容疑者 容疑を認める
  3. 3. 吉沢亮がユニクロ着用で大バズり
  4. 4. JAL「ラブライブ」のコラボ中止
  5. 5. お笑いトリオ・トンツカタン解散
  6. 6. ノンスタ井上 X乗っ取り被害報告
  7. 7. 父は想定外か Koki,名指しで公表
  8. 8. 坂口容疑者 職場を辞めていたか
  9. 9. 坂口容疑者を3度目逮捕 SNS騒然
  10. 10. 61歳俳優「サンド万引き」に私見
  1. 11. アッコ新番組「TBSは策士」の声
  2. 12. 坂口容疑者に「福祉の支援必要」
  3. 13. 板野友美は「病んでる」同期告白
  4. 14. 春風亭昇太 東海大を念願の卒業
  5. 15. 坂口杏里容疑者が欲していたもの
  6. 16. 坂口容疑者困窮か PayPay公開も
  7. 17. 可哀想が勝つ 坂口容疑者に同情
  8. 18. 広瀬すず「何気ない悩み」が物議
  9. 19. 36歳俳優「めざまし」炎上の真相
  10. 20. ひるおびで志らくvs恵 緊張走る
  1. 1. 夫が性交渉拒否 めっちゃ増えた
  2. 2. 「石は持って帰ってはダメ」禁句
  3. 3. シャトレーゼ本気を出した 絶賛
  4. 4. 定年退職後つらかったこと 本音
  5. 5. 大人の知らない「ネットの闇」
  6. 6. 「血尿が出た」夫が弱々しく告白
  7. 7. 3分で脂肪を燃やすワークアウト
  8. 8. 「糖質」の過不足で現れる症状
  9. 9. GU春シャツで大人世代のコーデ
  10. 10. ロピアの味付け肉…衝撃コスパ
  1. 11. マックのハッピーセット第3弾
  2. 12. 12星座占い 今日の運勢は?
  3. 13. 【松のや】″最大30％オフ″クーポンが3月19日15時で終了に。お得な9メニュー、今のうちに食べておかなきゃ！
  4. 14. 営業職として働く42歳田代美晴
  5. 15. 似合うメガネを選ぶポイント
  6. 16. 想像以上にいい ユニクロの春服
  7. 17. 夏のベタつきに 限定アイテム
  8. 18. 服の収納アイデア 独自ルール
  9. 19. 春コーデ UNIQLO話題のトップス
  10. 20. ライター→麻辣湯店経営できた訳