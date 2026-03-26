25日の参議院予算委員会、日米首脳会談に関する集中審議で、無所属で立憲会派の広田一議員が、米国がイラン攻撃を正当化する理由としている「イランからの差し迫った脅威」について追及した。【映像】「ダメだよこれ」「答えてない」ヤジ瞬間（実際の様子）広田議員は、高市早苗総理が訪米前の予算委員会で、“イランからの差し迫った脅威”について聞いてきますという旨の答弁をしていたとして、「会談で米国から説明はあった