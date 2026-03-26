「こんなことある……!?」先週、鼻の手術を受けたと明かした歌手でタレント・あの。手術台でビックリした出来事を打ち明けた――。あの○「先生がいないなと思ってたら、扉がウィーンって開いて…」24日深夜のニッポン放送『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)で、「声どうですか? 復活? 先週はヤバかった」と語ったあの。先週の放送回は、鼻の手術直後だったため、鼻に綿球を詰めた状態で乗り切ったが、