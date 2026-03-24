東京地検立川支部は17日、国立市の団地9階のベランダから妻を転落させ殺害したとして職業不詳、高張潤容疑者（49）を殺人罪で起訴した。この事件をめぐっては2021年の逮捕後、処分保留で高張容疑者は釈放されていた。その後も検察と警視庁は捜査を続け、5年間に及ぶ処分保留後に異例の起訴となった。 ≪画像≫「ベランダから落下」事件当初から5年間“空き家”となっている現場のアパート 防犯カメラには落下する直前、麻