26日朝、広島県呉市の住宅で、血を流した女性が意識不明の状態で見つかりました。消防によると、午前9時前、呉市警固屋の住宅で現場にいた警察官から「負傷者が2名いる。女性1人が出血あり、男性1人は意識はあるが負傷状態」と通報がありました。女性が血を流している状態で発見され、意識不明の状態で市内の病院に搬送されました。一緒にいた男性は、救急隊が駆けつけた際、意識がありましたが、搬送中に意識もうろうの状態になっ