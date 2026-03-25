薄着の季節ぽっこりとした下腹をスッキリ凹ませて、軽やかな細い腰周りで乗り切りたいもの。そこで習慣に採り入れたいのが、下腹の凹ませ効果大の簡単エクササイズ【レッグレイズ】です。寝そべったまま腰を軸に脚を大きく上下させることで、腹筋の深く部分まで強化します。レッグレイズ（１）ひざを立てて仰向けになり、両脚を揃えてひざを胸の方向に持ち上げる（２）両脚を同時に床に着くギリギリまで下ろす▲脚を下ろす際は床に