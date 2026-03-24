政府は２４日、手紙など定形郵便物の料金上限の改定を総務相の認可制とする郵便法の改正案を閣議決定し、国会に提出した。郵便サービスの安定的な提供に向けて日本郵便が柔軟に料金改定できるようにし、採算の改善を促す。現在、定形郵便物の料金は総務省令で上限を定めている。改定には総務相が有識者会議に議論を諮問する必要があり、日本郵便が値上げを提起することはできなかった。改正案では、日本郵便が改定を申請し、総