23日放送のTBS系情報番組「ひるおび」で、MCの恵俊彰とコメンテーターで落語家の立川志らくの舌戦が物議を醸した。 問題となっているのは、イラン情勢をめぐるガソリン価格高騰について取り上げていた一幕。その中で志らくは、かつてのオイルショックや昨年の米騒動を引き合いに「視聴者の方々はあまりパニックにならないこと」「メディアは徹底的に、ワーッと煽（あお）っていくから、パニックになっちゃう」