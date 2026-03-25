「100均のコップで飼ってるクラゲ3ヶ月経過！」【動画】100均のコップで泳ぐクラゲ…癒されますそんな投稿がXで話題を集めた。投稿したのはクラゲ研究・飼育を発信する「くらげノ脊髄」さん（@Spinal_Jelly）。透明なコップの中でふわりと漂う小さなクラゲの姿に、「可愛い」「飼ってみたい」「空気入れなくて大丈夫？」と驚きの声が相次いだ。クラゲをコップで？本当にそんなことが可能なのだろうか。「思っていたより簡単」