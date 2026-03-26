オープン戦打率・０６７と絶不調だったオリックスの主砲・杉本裕太郎外野手（３４）がプロ１１年目の開幕を２軍で迎えることが２５日、分かった。“再調整”が課せられた前日２４日のファーム・阪神戦（京セラ）でも３打数無安打。精彩を欠き続けるラオウに、岸田監督が断を下した格好だが、理由は不振だけではない。「ちょっと下半身が悪いんです」。実は５年前から持病だった両膝の状態が悪化し、今回の打撃不振の一因になっ