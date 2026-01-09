トンツカタン・森本晋太郎が12月29日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、人気のYouTube動画に寄せられた驚きのコメントを明かした。 2025年ラストの配信のため、トンツカタン・森本が一年間の仕事を振り返った。 MCとしての仕事が増加している森本は「いろんなところで出させてもらって、それこそNewsPicksとかね。『IN MY OPINION presents BLACK or WHITE』ね。アレン様と一緒にやらせてもらっ