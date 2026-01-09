トンツカタン・森本晋太郎が12月29日に配信されたABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で、人気のYouTube動画に寄せられた驚きのコメントを明かした。

2025年ラストの配信のため、トンツカタン・森本が一年間の仕事を振り返った。

MCとしての仕事が増加している森本は「いろんなところで出させてもらって、それこそNewsPicksとかね。『IN MY OPINION presents BLACK or WHITE』ね。アレン様と一緒にやらせてもらってるやつとかで、ぐあーっとね、認知していただいて」と躍進のきっかけになったと説明。

「IN MY OPINION presents BLACK or WHITE」は、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」のYouTubeチャンネルで配信中の人気コンテンツ。番組内でのアレン様や岸谷蘭丸氏の発言がたびたび話題を呼んでいる。森本はMCとして出演し、強者揃いの出演者たちをまとめている。

一方、霜降り明星・粗品のYouTubeチャンネル「粗品のロケ」の企画「ツッコミマン」にも出演。最も面白いツッコミを決める大会だったが、森本は思ったような結果を残せなかったという。

とりやま生配信は、森本についてツッコミで爆笑を取りにいくタイプではないからこそMCとして起用されていると評価。

また、プライベートで街を歩いていると、森本に気付いた人が「あ！司会の人だ！」と言うこともあるようだ。森本も「そういう年かもしんない。司会というイメージが強烈についた年かもしんない」と自己分析した。

とりやま生配信が「もしかしたら、芸人さんって知らない人も増えたかもしんないね」と語ると、森本は「増えた。めっちゃ言われるもん。アナウンサーだと思ってたとか」とこぼした。

そして、「IN MY OPINION presents BLACK or WHITE」のコメント欄には予想外の声が寄せられていたという。

森本は「『アレン様目当てで見たけど、え？何このMCの人？え？本当に素人？』って書いてあって！なんで素人前提なんだよ！」とツッコんだ。

とりやま生配信も「素人があそこで立って、喋んねえだろ！」と爆笑していた。

ネット通販の詐欺未遂事件や笑点のリザーブ座席などについても語っている。

ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」で無料配信中。

1月5日（月）には、第６回目も配信中。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「トンツカタン森本のMC休止中」

■配信時間：毎週月曜日20時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：トンツカタン・森本晋太郎、とりやま生配信

■メールアドレス：mczzz@abc1008.com

■番組公式X：@mczzz1008

■配信先はこちら