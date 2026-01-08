◇プレミアリーグ第21節ブライトン 1ー1 マンチェスターC（2026年1月7日マンチェスター）プレミアリーグ・ブライトンのMF三笘薫が7日、マンチェスターC戦で値千金の同点ゴールを決めた。左足首負傷で約3カ月の離脱後に先発復帰した前節バーンリー戦に続きスタメン入り。0ー1の後半15分に昨年9月13日以来、約4カ月ぶりとなる今季2点目を決め、同38分までプレーした。鮮やかな一撃だった。三笘はペナルティーエリア手前の