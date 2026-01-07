日本維新の会は、所属する地方議員が一般社団法人の理事に就任することで国民健康保険料の支払いから逃れていたとの疑惑について「脱法的行為と捉えられる」として、4人を処分する方針を明らかにしました。維新中司 幹事長「国保の場での脱法的行為と捉えられるものでありまして、国民の納得は得られない。納得感が得られない」日本維新の会は一部の議員が一般社団法人の理事に就任し、国民健康保険料の支払いを逃れている