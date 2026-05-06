自転車の青切符制度導入から1カ月余りがたちました。6日、ゴールデンウィークでにぎわう東京・中野駅前では、人通りの多い歩道を自転車が人を縫うように抜けていく様子や、歩行者と自転車が至近距離ですれ違う場面も見られました。この1カ月で、歩行者は変化を感じているのでしょうか。歩行者：（Q. 青切符導入後、変わったことは？）気持ち車道側走ってる自転車が増えたんじゃないかな。あまり大きくは変わらないかな。中野駅前で