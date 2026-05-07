元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。最近のネットリテラシーについて思うことを語った。オープニングで、SNSを利用した新手の詐欺についてトーク。するとリスナーから「人気のアーティストのライブチケットを当てた時に『当たった』と言うと、知り合いでもない人からいきなり『譲ってくれませんか？』と