「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が7日までにXを更新。幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏に呼びかけた。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。周囲にいる「複数の顔を持つ人物」の話題になった際「芸人にもいますよ」と切り出すと、「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人から