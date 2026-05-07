遺体が遺棄された現場付近に供えられた花や飲み物など＝4月22日、京都府南丹市京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親の安達優季容疑者（37）が逮捕前の調べに「（結希さんの）言動に腹が立ち、殺した」との趣旨の供述をしていることが7日、捜査関係者への取材で分かった。府警は詳しい動機を調べている。再逮捕容疑は3月23日朝ごろ、