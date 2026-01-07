元プロビーチバレーボール選手で“ビーチの妖精”と呼ばれたタレントの浅尾美和（３９）が５日、自身のインスタグラムを更新。驚きの最新ショットを公開した。「ビーチバレー選手時代はかなり日焼けしていて、蓄積されたシミ・くすみで悩んでいましたが、今はもう小麦肌卒業！」と綴り、透明感溢れるお肌の現状を報告した。コメント欄などでは「すごく大人っぽい」、「麗しい」、「妖精健在！」、「ドアップ最高です」、「見違